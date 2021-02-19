Вирусолог Бутенко предрек рост числа случаев COVID-19 весной

Москва, 19 февраля. Темпы распространения коронавируса в России весной могут существенно возрасти из-за повышенной активности людей на фоне благоприятных климатических условий.

В последнее время в мире наблюдается снижение суточных показателей заболеваемости, однако это не повод расслабляться. Говорить о скорой победе над пандемией возможно после наступления стабильного улучшения, которого можно достичь только при совокупности нескольких факторов, отметил в беседе с радио Sputnik вирусолог Центра Гамалеи Александр Бутенко.

«Приобретение естественного иммунитета... и вакцинация. Когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60–70%, это будут уже факторы, резко ограничивающие заболеваемость», — заявил он.

Третий фактор заключается в соблюдении всех санитарных норм, рекомендованных правительством. При этом сезонные особенности не играют значительной роли в динамике развития эпидемиологической ситуации, добавил специалист.

Российские врачи выявили преимущества вакцинации перед иммунитетом после коронавирусной инфекции. В ходе исследований выяснилось, что сформированная в результате прививки защита эффективнее.