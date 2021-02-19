LEGO предложили выпустить конструктор с Бабой-Ягой

Москва, 19 февраля. Компания LEGO может создать набор с Бабой-Ягой, избушкой на курьих ножках и прочими атрибутами героини русской сказки. Проект разработал художник Артем Бизяев.

В рамках Lego Ideas пользователям Сети предложили создать свой набор конструкторов. Если идея соберет десять тысяч лайков, то компания займется реализацией проекта.

Всего за сутки необходимое количество голосов собрала идея петербургского художника Артема Бизяева. Теперь россиянин ждет вердикта от LEGO. Популярностью среди пользователей пользуется также дом семьи Кевина Маккалистера из фильма «Один дома», концепт квартиры Шерлока Холмса от BBC, здание петербургского Эрмитажа, ракеты «Союз» и «Восток».

Ранее психологи назвали конструктор LEGO одним из лучших подарков, обладающих терапевтическими свойствами. В этот же список вошли игрушка калейдоскоп и портативная консоль.