Украинский журналист назвал свою страну «готовым полем боя» для войны Запада с РФ

Киев, 19 февраля. Россия и Запад могут перейти от конфронтации к реальной войне, в которой готовым полем боя станет Украина, заявил глава информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

«Это логика войны — не конфронтации, как это раньше было, не экономической и военной конкуренции, как это раньше, это была другая история, которая имеет отношение к России. То, что я вижу сейчас — это переход от логики сдерживания, конфронтации и соперничества к логике войны, пока мягкой, пока информационной, психологической и политической и так далее», — заявил Мартыненко в эфире телеканала Ukrlife.TV.

По его мнению, конфронтация не может продолжаться долго и рано или поздно перейдет в активную фазу.

«Поэтому мы — готовое поле боя. Его не надо создавать, оно уже есть. Я уверен, что появятся новые какие-то еще участки в разных странах мира, разные горячие точки, это неизбежно», — подчеркнул журналист.

Он добавил, что сейчас Киеву необходимо просчитать, как действовать в случае, если конфликт «в один прекрасный момент перейдет в горячую фазу».

В 2014 году в результате госпереворота на Украине сменилась власть. Несогласные с этим отдельные территории на востоке страны объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев ввел войска в Донбасс, начав гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. При этом ответственность за начало конфликта новые власти Украины возложили на РФ.

За прошедшие семь лет с момента Евромайдана Киев неоднократно рассматривал варианты открытого противостояния с Москвой. Несколько дней назад стало известно, что НАТО готовится в конце весны или начале лета провести крупнейшие военные учения вблизи Калининграда и Крыма. По данным украинских СМИ, предполагается, что солдаты Альянса «будут разыгрывать план «расширения» Сувалкского коридора за счет территории Беларуси и Калининградской области», а также «изоляцию Крыма от остальной территории России».

Бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, который в настоящее время служит в рядах Народной милиции ЛНР, заявил, что наращивание войск НАТО в странах Восточной Европы свидетельствует о подготовке США к войне с Россией. По его словам, Запад намерен использовать Украину и прибалтийские страны для разведывательных операций против РФ.