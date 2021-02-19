Более 600 тысяч жителей ДНР и ЛНР стали гражданами России

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Сотни тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик воспользовались упрощенной системой получения российского гражданства, утвержденной в 2019 году.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. По состоянию на конец января, предоставленное право реализовали более 400 тыс. граждан. Сейчас этот показатель составляет 639 тыс., заявил глава ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков.

До конфликта с Украиной в Донецкой и Луганской областях проживали примерно семь млн человек, то есть 16% от общего населения страны. После 2014 года регионы покинула практически половина их жителей, из них порядка двух млн человек уехали в Россию.

Ранее в Донецке отметили отсутствие прогресса в вопросе обмена пленных. Препятствует процессу нежелание Украины выполнить взятые на себя обязательства о прекращении уголовных дел в отношении освобожденных граждан.