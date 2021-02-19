Врачи назвали преимущества вакцинации перед иммунитетом после COVID-19

Пенза, 19 февраля. Получить иммунитет от коронавируса можно с помощью вакцины или перенесенного COVID-19. Оба способа способствуют выработке антител в организме человека.

Однако больше преимуществ имеет вакцина, так как полученный с ее помощью иммунитет сильнее естественного. Прививка позволяет получить антитела без осложнений от болезни. Если вакцина вызвала побочные эффекты, то они полностью пройдут в течение нескольких дней, пояснили врачи Центра общественного здоровья и медпрофилактики в Пензе.

Сформированный прививкой иммунитет сохраняет свои защитные свойства в течение одного–двух лет. А перенесшие коронавирус люди могут повторно «подцепить» инфекцию уже через несколько месяцев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас России удается сдерживать распространение коронавируса. Однако ситуация все равно остается напряженной, так как весной организм человека становится слабее и уязвимее перед инфекциями.