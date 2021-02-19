Звездный адвокат рассказал, кто может претендовать на наследство Мягкова

Москва, 19 февраля. Звездный адвокат Сергей Жорин сообщил, что не все имущество скончавшегося актера Андрея Мягкова может достаться его супруге Анастасии Вознесенской.

Жорин в интервью Пятому каналу подчеркнул, что отсутствие родных детей у артиста совсем не означает, что все движимое и недвижимое имущество достанется его 77-летней вдове. Никто не исключает, что в гонку за наследство могут вступить объявившиеся внебрачные дети актера. И если экспертиза ДНК подтвердит родство, они смогут претендовать на долю.

Из близких родственников, кроме вдовы, у Мягкова осталась лишь сестра, которая не является наследником первой очереди.

«В случае, если при жизни было составлено завещание и в этом завещании не указана супруга, но, учитывая, что она пенсионного возраста, она все равно имеет право на обязательную долю. Размер обязательной доли — это половина от того, что причиталось бы наследнику в случае отсутствия завещания», — уточнил Жорин.

С женой и коллегой актер прожил 56 лет. В декабре прошлого года, в своем последнем интервью, он признался, что всегда любил только одну женщину, свою жену.

Как сообщал ФАН, знаменитого актера не стало рано утром в четверг. Ночью к нему вызвали скорую, но прибывшие медики лишь констатировали смерть Мягкова. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Церемония прощания состоится 20 февраля, в тот же день его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Анастасии Вознесенской, назвав смерть Мягкова невосполнимой утратой для российского театра и кинематографа. Имя Андрея Мягкова и его работы останутся в памяти благодарных зрителей, отметил президент.