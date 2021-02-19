Мир столкнулся с угрозой нефтяного кризиса из-за морозов в США

Вашингтон, 19 февраля. Производство нефти в США сократилось на 40% из-за сильных морозов, пришедших в Техас. Для полного восстановления добычи может понадобиться несколько недель.

Температура воздуха на юге США не была такой низкой в течение последних 30 лет. Многие жители остались без электричества и воды из-за перемерзания труб. Непогода сказалась и на нефтяной сфере, отметил соруководитель по нефтяному трейдингу Trafigura Group Бен Лакок.

«Мир недооценивает, какого объема нефти лишился рынок из-за плохой погоды в Техасе», — заявил специалист.

Стоимость нефти марки Brent выросла до 65 долларов за баррель. Таких показателей не было больше года.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова предположила, что цены на нефть в этом году могут превысить 70 долларов за баррель. Рост связан и с успешным преодолением пандемии коронавируса.