Госдеп США ввел санкции против 43 граждан Белоруссии

Вашингтон, 19 февраля. Новые американские санкции распространяются на 43 граждан Белоруссии, включая представителей правоохранительных органов. Об этом заявили в Госдепе США.

Под санкции попали белорусские лица, причастные к «подрыву демократии» в республике. Ограничительные меры лишают их права въезда на территорию США, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Визовые ограничения накладываются на «официальных лиц высокого ранга, начальников силовых ведомств и сотрудников компетентных органов, которые участвовали в задержании демонстрантов». В черный список США также попали «судьи и прокуроры», выносившие тюремные приговоры участникам акций протеста, и административный состав вузов, «угрожавший студентам за участие» в акциях протеста.

Госдеп США ранее выразил поддержку белорусскому народу. Соответствующее заявление Вашингтона было приурочено «дню солидарности с Белоруссией», прошедшего в ряде стран мира 7 февраля.