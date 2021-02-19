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Госдеп США ввел санкции против 43 граждан Белоруссии

Госдеп США ввел санкции против 43 граждан Белоруссии

Вашингтон, 19 февраля. Новые американские санкции распространяются на 43 граждан Белоруссии, включая представителей правоохранительных органов. Об этом заявили в Госдепе США.

Под санкции попали белорусские лица, причастные к «подрыву демократии» в республике. Ограничительные меры лишают их права въезда на территорию США, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Визовые ограничения накладываются на «официальных лиц высокого ранга, начальников силовых ведомств и сотрудников компетентных органов, которые участвовали в задержании демонстрантов». В черный список США также попали «судьи и прокуроры», выносившие тюремные приговоры участникам акций протеста, и административный состав вузов, «угрожавший студентам за участие» в акциях протеста.

Госдеп США ранее выразил поддержку белорусскому народу. Соответствующее заявление Вашингтона было приурочено «дню солидарности с Белоруссией», прошедшего в ряде стран мира 7 февраля.

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