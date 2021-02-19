Мрачный трейлер фильма «Мортал Комбат» появился в Сети

Вашингтон, 19 февраля. Студия Warner Bros. опубликовала долгожданный трейлер фильма «Мортал Комбат». В нем зрители увидели нового персонажа, который раньше не появлялся в игре и других экранизациях.

Новая экранизация компьютерной игры «Мортал Комбат» расскажет о бойце смешанных единоборств Коуле Янге. Для него остается загадкой, почему его преследует криомастер Саб-Зиро. Янг попадает в храм Старшего бога Лорда Рейдена, где начинает тренировки.

Всех бойцов объединяет метка в виде дракона. Она есть и у Коула Янга. Вместе с другими воинами ему предстоит предотвратить вторжение Внешнего Мира. Сможет ли главный герой раскрыть свою силу для спасения дорогих ему людей, зрители узнают совсем скоро. Премьера в России назначена на 8 апреля 2021 года.

В 2021 году студия Warner Bros. запустит режиссерскую версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера. В прошлом году появился черно-белый трейлер, который ранее был удален из-за проблем с правами на музыку.