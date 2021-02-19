Танцующий на шесте сын Королевой разозлил поклонников

Москва, 19 февраля. Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного как стриптизер Тарзан, Архип показал поклонникам свои навыки работы на пилоне.

В конце января Архип в честь дня рождения матери записал кавер на знаменитую песню «Дельфин и русалка», представив свою версию сказки. В интерпретации молодого человека герои истории счастливы, несмотря на предубеждения о том, что «дельфин и русалка не пара».

Сын Королевой решил не останавливаться на исполнении песни и записал под нее небольшой ролик, в котором показал свои навыки в полденсе (pole dance). Вместе со своей девушкой по имени Мелиса он исполнил несколько танцевальных движений на шесте.

Сын Наташи Королевой предстал перед публикой в одних плавках, а его спутница — в топе.

Поклонники неоднозначно отреагировали на видео. Некоторым столь откровенные телодвижения показались излишними, и они посоветовали молодому человеку выбрать более достойную профессию, не продолжая дело отца.

«Ну, началось... По папиным стопам. Еще один стриптизер на подходе», — пишет в комментариях пользователь nataliagasanova92.

«Архип, ну простите меня, но не нужно вам идти в стриптиз. Хватит одного», — добавила nadezjdaborisova.

Это ужас, неужели никто не видит, нужно мужскую профессию выбрать, а не это. Движения ужасные, как и форма тела, у девочки красиво получается, лучше тогда петь», — заявила zaneginaanzhela.

Другие же похвалили Архипа Глушко за смелость, отметили его физическую подготовку. К восторгам присоединилась и бабушка, мать Наташи Королевой, которая посоветовала внуку продолжать в том же духе.

«Очень талантливый. Весь в своих родителей, даже мне кажется еще и круче», — пишет tatiana.zhyhlytska.