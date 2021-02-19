Наркевич объяснил тренд массового возвращения ученых в РФ из-за рубежа

Москва, 19 февраля. Ученые начали массово возвращаться в Россию из США и стран Европы. Этому способствует развитие крупных целевых программ по улучшению научно-технической базы в РФ.

Соответствующее мнение высказал председатель Совета молодых ученых и специалистов при губернаторе Красноярского края Артем Наркевич. В настоящее время российские ученые все реже покидают родную страну, а уехавшие ранее возвращаются.

«Этот тренд существует и связан с крупными целевыми программами по развитию научно-технической научной базы и повышению заработной платы в сфере науки», — цитирует Наркевича издание Nation News.

Российские власти с каждым годом уделяют все больше внимания развитию науки и строительство крупных исследовательских центров. Эксперт считает, что сейчас необходимо развивать минигрантовые фонды и конкурсы. Это позволит мотивировать и поддержать начинающих специалистов.

Первым о тренде возвращения ученых в Россию заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. В качестве примера он отметил Сколтех, где 40% составляют иностранные профессора, а оставшиеся — приехавшие в РФ после работы в других странах.