Захарова: РФ на станет разрывать отношения с ЕС по своей инициативе

Москва, 19 февраля. Россия всегда выступала за взаимодействие и развитие сотрудничества со странами Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что эти отношения должны быть выстроены на базе международного права с соблюдением принципов равноправия и взаимной выгоды. По словам Захаровой, в этом вопросе позиция Москвы всегда была открытой и прозрачной.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Россия никогда не стремилась к разрыву связей с ЕС. Она подтвердила, что такие действия российская сторона может принять лишь как ответные зеркальные меры.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал отношения России с Евросоюзом. По его мнению, процесс их разрыва происходит уже очень давно, а инициируют его западные партнеры, передает «Царьград».