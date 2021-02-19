Переболевшим COVID-19 дали советы по восстановлению обоняния и вкуса

Москва, 19 февраля. Почти все пациенты с COVID-19 сталкиваются с потерей обоняния и вкуса. После выздоровления они восстанавливаются, однако на это требуется время.

Скорость возвращения вкуса и обоняния зависит от сроков восстановления нервной ткани организма человека. В редких случаях эти чувства не приходят в норму и требуют дополнительных тренировок, пояснил сенатор, врач Сергей Леонов.

Тренировать органы восприятия можно с помощью резких запахов. Для этого подойдет ароматная еда, кофе или парфюм, передает «Царьград». Такие приемы работают не только при COVID-19, но и при обычной болезни.

Потеря обоняния, слабость, повышение температуры и кашель являются одними из самых распространенных симптомов коронавируса. В некоторых случаях пациенты сталкиваются с более серьезными проблемами, среди которых заболевания сердечно-сосудистой системы, аллергические реакции и боли в желудке.