Американская журналистка скончалась через сутки после прививки от COVID-19

Детройт, 19 февраля. Американская телеведущая Карен Хадсон-Сэмюэлс скончалась в Детройте через день после прививки от COVID-19.

Как сообщает FoxNews, 68-летняя Хадсон-Сэмюэлс проработала более четырех десятилетий в Детройте в качестве ведущей, продюсера и директора новостей. Ее тело обнаружил супруг в их доме. Журналистка получила вакцину от коронавируса всего за день до этого, однако на данный момент официальная причина смерти не сообщается.

«Мы подозреваем, что это мог быть просто инсульт, но обычные побочные эффекты вакцины могли его замаскировать, — заявил супруг скончавшейся женщины Клифф Сэмюэлс.

Хадсон-Сэмюэлс начала свою карьеру в WGPR-TV, первой в стране телевизионной станции, принадлежащей и управляемой чернокожим. Репортер WWJ Вики Томас охарактеризовала ее как «красивого человека», подчеркнув, что ее кончина является огромной потерей для общества.

СМИ не уточняют, какой конкретно вакциной прививалась журналистка: от компании Moderna или Pfizer.

Отметим, что это далеко не первое сообщение о гибели американцев после вакцинирования. В частности, 24 января стало известно, что житель США скончался спустя несколько часов после введения препарата.

За десять дней до этого в Норвегии скончались 23 человека, привитых вакциной компании Pfizer от коронавируса. Первыми в стране начали прививаться жители домов престарелых в Осло. Эксперты не исключают, что Pfizer мог вызвать серьезные побочные эффекты, которые привели к усугублению заболеваний, имевшихся у пожилых людей.

В середине января Росздравнадзор сообщил о запрете ввоза и использования в России не прошедших регистрацию вакцин от коронавируса, таких как Pfizer.