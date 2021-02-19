Петербургский авиарейс был задержан из-за отказа пассажира надеть маску

Санкт-Петербург, 19 февраля. Очевидцы засняли на видео момент неповиновения пассажира требованиям экипажа самолета. Его просили использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в салоне самолета.

Действия мужчины вынудили бортпроводников вызвать сотрудников полиции. На просьбу правоохранителей надеть медицинскую маску нарушитель ответил отказом. Им пришлось вывести COVID-диссидента из самолета.

Рейс DP 208 авиакомпании «Победа» должен был покинуть воздушную гавань Санкт-Петербурга в 22:00 по Москве. В авиакомпании решили перенести вылет на неопределенный срок, передает «Политика сегодня».

Еще один вылет из Северной столицы был задержан 18 февраля. Самолет рейса Санкт-Петербург — Занзибар не смог вылететь из Пулково, так как двигатели самолета замерзли.