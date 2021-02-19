Захарова убеждена в успешном завершении проекта Nord Stream 2

Москва, 19 февраля. Германия и Европа должны сохранить прагматику по отношению к «Северному потоку — 2». Верится, что нынешний подход к проекту — это часть сути их политики, заявили в МИД России.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью с Антоном Красовским выказала абсолютную убежденность в успешном завершении строительства газопровода. Используемая европейской и немецкой сторонами средняя и долгосрочная прагматики должны восторжествовать, уверена дипломат.

«Я в это абсолютно верю. Это же вопрос веры. Я в это верю. Я верю что Европа, в частности ФРГ, сохранит прагматику», — отметила она в эфире программы «Антонимы» на YouTube.

Руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее назвал остановку реализации проекта вопросом жизни и смерти для Украины. По его словам, «Северный поток — 2» сделает страну более уязвимой перед «российской агрессией».