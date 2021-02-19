Стоматологи оценили последствия длительного ношения маски для зубов

Вашингтон, 19 февраля. Специальный термин mask mouth появился в зарубежных источниках. Так называли проблемы с ротовой полостью, которые могут появляться после длительного ношения медицинских масок.

Стоматолог из клиники One Manhattan Dental Роб Рамонди сравнил изменения во рту с употреблением наркотиков. От длительного ношения масок на зубах появляются трещины и темные пятна. Из-за дыхания ртом снижается слюноотделение, поэтому появляются кариес и проблемы с деснами.

Стоматолог из Канады Аарон Берри уверен, что от постоянного ношения маски во рту скапливаются микробы. У некоторых людей может развиться кровоточивость десен.

С мнением западных коллег согласны и российские специалисты. Первый удар приходится на десны, а потом на зубы, считает врач Артур Пинхасов. Людям советуют больше пить воды, чтобы избегать сухости во рту, и жевать жвачку. А в борьбе с кариесом поможет чистка зубов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19, могут снять к концу мая 2021 года. Чтобы придерживаться такого плана, она призывает не отказываться раньше времени от масок, передает «Царьград».