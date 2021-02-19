Мартин Скорсезе выступил с критикой киноиндустрии в эпоху стриминга

Вашингтон, 19 февраля. Американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе обличил современную киноиндустрию в пренебрежении к искусству в своем эссе «Маэстро. Федерико Феллини и потерянная магия кино».

Работа была опубликована в Harper’s Magazine. По мнению режиссера, сейчас кинематограф нацелен на получение прибыли. Это происходит из-за политики стриминговых сервисов, которые не учитывают художественную значимость многих проектов.

Сейчас ценность фильма «определяется количеством денег, которые можно заработать», отметил Скорсезе. Поэтому теперь ответственность за будущее искусства ложится на тех, кто знает историю и понимает, какие картины могут называться «кино».

Создатель «Волка с Уолл-стрит», «Славных парней» и «Ирландца» признался, что лишился «искры» вдохновения. По словам Скорсезе, так на него повлияла пандемия коронавируса.