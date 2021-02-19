Мягков в последнем интервью раскрыл детали личной жизни

Москва, 19 февраля. Актер Андрей Мягков в конце прошлого года пообщался с Андреем Малаховым для его программы «Прямой эфир». Знаменитый артист признался тогда, что всегда любил только одну женщину — свою супругу Анастасию Вознесенскую.

С женой и коллегой актер прожил 56 лет, и все это время он старался делать ей приятное. Как рассказал Мягков, и он, и его супруга не являются артистами по складу психики, не любят публичности и поэтому Новый год празднуют дома.

Картины «Служебный роман» и «Ирония судьбы» имели невероятный успех, и Мягков стал крайне популярен у представительниц слабого пола. Однако, несмотря на внимание женщин, он оставался верен любимой жене.

«Поклонниц было много», — признался артист.

Вознесенская всегда восхищала Андрея Мягкова. Ради супруги он начал писать детективы, потому что ей нравились произведения в этом жанре.

Знаменитого советского и российского актера Андрея Мягкова не стало рано утром в четверг. Как сообщал ФАН, около трех часов ночи домой к нему вызвали скорую помощь. Актер находился уже без сознания. Прибывшая на место бригада медиков зафиксировала остановку сердца.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге скончавшегося актера, назвав смерть Мягкова невосполнимой утратой для российского театра и кинематографа. Имя Андрея Мягкова и его работы останутся в памяти благодарных зрителей, отметил президент.

Церемония прощания состоится 20 февраля, в тот же день его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Вечером в четверг стало известно, что властям Петербурга предложили назвать улицу или сквер в честь Мягкова.