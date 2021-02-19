Вашингтон, 19 февраля. Марсоход Perseverance передал первую фотографию, сделанную на Марсе. На снимке можно увидеть поверхность планеты в монохромном спектре.

Изображение было показано в прямом эфире на трансляции NASA на YouTube. Сам аппарат выполняет миссию по анализу и доставке грунта с Красной планеты на Землю. Марсоход вылетел 30 июля 2020 года. Работа планетохода рассчитана на два года, после чего он вернется домой, передает «Царьград».

Аппарат успешно приземлился в прямом эфире национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в районе кратера Езеро. В задачи управления также входит поиск следов жизни на Марсе. Ученые пытаются найти воду в каком-либо из агрегатных состояний — в жидкой форме, либо в виде льда или газа.