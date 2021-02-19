Путин присвоил генеральские звания нескольким десяткам российских офицеров

Москва, 19 февраля. Погоны генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы получили восемь сотрудников Министерства внутренних дел России.

Замглавы МВД Виталий Шулика стал генерал-полковником полиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Всего 26 офицеров разных силовых структур были удостоены повышения по службе, говорится в опубликованном документе.

Генерал-майорами стали четверо сотрудников МЧС, замминистра Алексей Серко получил звание генерал-лейтенанта. Заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов был удостоен высшего специального звания генерал-майора юстиции.