Планетоход Perseverance приземлился на Марс после полугодового полета

Вашингтон, 19 февраля. Марсоход Perseverance американской миссии Mars-2020 сел на поверхность Красной планеты. Аппарат приземлился в 23:57 по московскому времени.

Планетоход Perseverance 18 приземлился в кратере Езеро. Онлайн-трансляцию процесса посадки вело национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA. Полет марсохода длится уже около полугода — запуск состоялся 30 июля 2020 года.

Аппарат будет искать следы жизни на Марсе. Планетоход возьмет образцы грунтовых пород и проведет все необходимые анализы. Исследователи предполагают, что обнаружат либо жидкую воду, либо «нечто вроде вечной мерзлоты». Возможное открытие в дальнейшем облегчит следующие шаги по освоению планеты.

Марсоход оснащен специальными приборами для обнаружения свидетельств жизни. Дрон Ingenuity будет сопровождать Perseverance.