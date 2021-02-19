Осужденная Шевченко допустила, что ее знакомый из Tinder мог быть разведчиком

Анастасия Шевченко — с марта 2018 года член федерального совета иностранной неправительственной организации Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), которая признана в РФ нежелательной. 18 февраля Октябрьский суд Ростова-на-Дону осудил ее на 4 года условно по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности организации, признанной на территории РФ нежелательной»). На протяжении всего процесса за этим делом следил эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян.

Ну вот и завершился процесс, который длился более двух лет. Анастасия Шевченко получила условный срок. Теперь судом официально доказано, что она все эти годы работала на Михаила Ходорковского и «Открытая Россия» не является самостоятельной российской общественной организацией. Шевченко отлучена от большой политики на 8 лет (4 года условного срока и 4 года испытательного срока). Таким образом, выдвижение на выборах в любые органы власти для нее невозможно. Также для нее теперь закрыты митинги и массовые акции.

Телеканал «Дождь» процитировал мой эксклюзивный материал, который был посвящен встрече Шевченко с датским дипломатом Якобом Холдтом. Также сама Анастасия ответила на вопрос, а с кем же она встречалась за 3 месяца до домашнего ареста:

«Это был просто парень из Tinder. Не знаю, бывают ли разведчики в Tinder, ну может быть конечно. Он автостопом путешествовал по России. После этого он сел в автобус, его сняла полиция, проверили у него документы. Я еще смеялась, хоть бы не из-за встречи со мной. Теперь понимаю, что из-за встречи со мной. И вот они пишут, что я встречаюсь с разведчиком и ты должна аргументировать. Tinder что? А может быть разведчик в Tinder», — комментирует Анастасия Шевченко.

Стоит подчеркнуть, что я не утверждал, что Анастасия Шевченко встречалась с разведчиком, а указывал на то, что с ней встречался датский дипломат, который мог быть разведчиком. Отмечу, что сама Шевченко не называет Якоба Холдта датским дипломатом. Оппозиционерка называет его просто «парень из Tinder». И тут же она говорит: «Не знаю, бывают ли разведчики в Tinder, ну может быть конечно». Пребывание в разведке не зависит от социальной сети или мессенджера по которому происходит общение. Тут вопрос всего один — знаешь ли ты с кем встречаешься или тебе улыбаются в лицо, а за улыбкой скрывается сотрудник секретной службы, который тебе не представляется. Ровно поэтому я посчитал, что вопрос о миссии господина Холдта в России поставить стоит, а читатели уже сами для себя сделают выводы. Если даже сама Шевченко допускает мысль о том, что Якоб Холдт мог быть разведчиком, то я думаю это повод для наших специальных служб повнимательнее отнестись к его «автостопам», с которыми он, по словам Шевченко, ездил по России. Вопрос в другом: что о Якобе Холдте знает сама Анастасия?

Кстати, факт состоявшегося ужина с Ходорковским, о котором я писал в одном из материалов, Шевченко не стала отрицать. Тем более, что материалы уголовного дела основаны на железобетонных доказательствах и на эту тему тоже. В интервью «Эху Москвы» Анастасия Шевченко заявила, что чувствовала в течении этих двух лет поддержку Михаила Ходорковского и никогда не жалела о знакомстве и сотрудничестве с ним, а также добавила, что он своих не бросает. Что и требовалось доказать. А остальное читайте в приговоре суда.