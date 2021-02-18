Джигурда выпил козьего молока из вымени в популярном YouTube-шоу

Москва, 18 февраля. Эпатажный актер Никита Джигурда смог удивить создателей шоу Comment Out, известного провокационными заданиями.

В рамках шоу участникам предлагают пройти задание: написать известной личности в Instagram провокационное или оскорбительное сообщение. Если гость отказывается, ему назначают наказание, чаще всего связанное с выполнением чего-то очень мерзкого и неприятного.

Так, первым заданием для 59-летнего Джигурды стало сообщение для актера Романа Курцына с недвусмысленными комплиментами.

«Я такого не напишу. Воспитание не позволяет!» — заявил Джигурда и приготовился к наказанию.

В итоге оппонент звезды — Артем Калайджян — несколько раз повалил на него новогоднюю елку.

А вскоре актеру пришлось надеть огромные железные шорты, чтобы потом получить несколько ударов в пах лопатой.

Но самое неприятное Джигурду ждало впереди. Ему предстояло съесть пюре, которое в студии надавил босыми ногами некий мужчина.

«Не соленое! Во имя того, чтобы мужчины видели в своих любимых женщинах богинь! За наших родителей! Ну и за нестерильную любовь!» — приговаривал актер, уминая угощение.

За время шоу артисту пришлось также выпить козьего молока, лежа под выменем животного. Что, к слову, ему очень понравилось.

А также пролежать раунд валетом с пожилым мужчиной, ноги которого были обмотаны до этого пакетами с тухлой рыбой.

Ведущий шоу явно не ожидал, что его гость столько легко справится со всеми испытаниями. Для Джигурды, привыкшего удивлять публику, подобные «наказания» казались несущественными.

Ранее актер в беседе с ФАН сообщил, что к своему 60-летию сделает подарок всем одиноким женщинам. 27 марта в секс-шопах появится «Вертикаль Джигурды» — слепок его «физического фаллоса, отражающий духовную сущность».