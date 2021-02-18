Корнилов объяснил, в каком случае США осудят неонацистов Украины

Политический обозреватель Международного информационного агентства «Россия сегодня» Владимир Корнилов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему Запад замечает украинский неонацизм только на своей территории.

«Наличие эскадронов смерти на Украине — секрет Полишинеля. Давайте вспомним скандал с секретными тюрьмами СБУ в Мариуполе, когда СБУ до зачистки не пустила в них даже наблюдателей ОБСЕ. Ни для кого не секрет, что запрещенная в России неонацистская организация С-14 до ее переименования являлась структурой безопасности СБУ, так же как полк «Азов» является официальным подразделением Нацгвардии Украины, хотя в стране его открыто называют неонацистской структурой, в том числе в резолюциях Конгресса США», — заметил Корнилов.

По словам политического обозревателя, на присутствие неонацистских формирований на Украине на Западе закрывают глаза. В качестве примера, Корнилов припомнил историю исчезновения редактора мариупольской газеты «Назад в СССР» Сергея Долгова. После визита к нему бойцов «Азова» Долгов пропал. Ходили слухи, что якобы было найдено его тело со следами пыток, но официального подтверждения смерти Долгова нет.

«На Западе этих людей называют нацистами только в случае если они начинают проявлять свою активность в Европе или США. Никто не отреагировал на убийство в Киеве нескольких цыган, зафиксированное на камеру, никто не реагирует на убийства мирных граждан ДНР. Но как только два боевика убили супружескую пару во Флориде, сразу было заведено уголовное дело, в СМИ написали о нацистах с Украины», — уточнил Корнилов.

Обозреватель привел пример того, как в Британии поднялся скандал после того, как были обнародованы факты продажи нацисткой символики из Украины, а также новости из Германии, где рассказывали, как немецкие ультраправые радикалы ездят на Украину для получения боевых навыков, чтобы использовать их на немецкой земле.

Ранее ФАН рассказывал, почему Украина планирует вернуть контроль над границей между Донбассом и Россией силовым путем, устроив геноцид местного населения.