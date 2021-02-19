Средняя цена «однушек» в новостройках Москвы составила 9 млн рублей

Москва, 18 февраля. Стоимость однокомнатных квартир в столице выросла на два процента с января, однако в сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост составил 19%, сообщает риелторская компания «Метриум».

В январе 2021 года цена на однокомнатную квартиру в столичных новостройках впервые в истории достигла 9 миллионов рублей. Это касается массовых новостроек комфорт- и эконом-класса кроме премиального сегмента.

Квадратный метр в столичной однокомнатной квартире сейчас в среднем стоит 224 тысячи рублей. По данным аналитиков, в декабре прошлого года «однушки» в новостройках столицы в среднем стоили 8,8 миллиона рублей, в то время как в январе 2020 года они продавались за 7,6 миллиона. В начале 2019 года их цена составляла 6,8 миллиона рублей.

Специалисты рынка недвижимости недавно поспорили о прогнозах изменения цены на недвижимость в России. Стоимость жилья в стране будет обоснована победой банковского или строительного лобби, а также строительством инфраструктуры, полагают специалисты.