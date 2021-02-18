Ярослав Сумишевский посвятил концертную программу скончавшейся жене

Москва, 18 февраля. Музыкант Ярослав Сумишевский до сих пор не может прийти в себя после гибели супруги Натальи Бородкиной. Придя в магазин, он даже не смог подобрать себе одежду, поскольку этим всегда занималась жена.

Автокатастрофа, ставшая причиной гибели Натальи, произошла 29 января под Красноярском. Певец вместе с супругой торопился на концерт. За рулем автомобиля находился глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу для обгона, после чего машина столкнулась с автоцистерной. Водитель погиб на месте, Сумишевский почти не пострадал, а его жена получила тяжелые травмы и скончалась в больнице 6 февраля.

«Прошло 12 дней, как не стало моей Наташеньки. До сих пор живу, как в страшном сне, как будто это все не со мной происходит, хочется проснуться, чтобы все закончилось, а когда просыпаешься, понимаешь, что это реальность, которую не изменишь и надо как-то продолжать жить», — написал музыкант на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что решил вместе с сыном съездить с сыном в детский развлекательный центр, а также зайти в магазины, чтобы купить ребенку вещи.

«Оказывается, я не знаю его размер, пришлось примерять. Я и своего размера не знаю, все вещи и костюмы покупала мне моя жена. Практически все напоминает о ней — магазины, улица, дом», — написал он.

Сумишевский добавил, что никогда не расставался со своей супругой, которая была также его концертным директором. Первые концерты, организованные вместе с женой, были посвящены маме музыканта. Программу тогда озаглавили «Не гаснет свет».

«Сейчас эту же программу я хочу посвятить моей любимой, которая жила моей мечтой, помогала мне, подарила сына, была моей музой и вселенной», — резюмировал певец.

Друзья, поклонники и коллеги музыканта поддержали его, оставив десятки комментариев.

«Мы с тобой!» — написал экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин.

«Дай бог вам сил!» — добавила Лолита Милявская.