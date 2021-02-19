«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 Лиги Европы

Краснодар, 18 февраля. Ответная встреча 1/16 Лиги Европы между российским «Краснодаром» и «Динамо» из Загреба состоится 25 февраля в столице Хорватии.

Матч проходил на стадионе ФК «Краснодар». Итоговый счет встречи 2:3 в пользу гостей.

В составе хозяев отличились Маркус Берг и Виктор Классон. У хорватской команды дублем отметился Бруно Петкович и единожды ворота краснодарцев поразил Йяйи Атимвен.

Почти все российские команды вылетели из еврокубков на групповом этапе. Лишь «Краснодар» смог выйти в плей-офф Лиги Европы.

Перед уходом на зимний перерыв «Краснодар» провел удачную игру против одного из лидеров российского футбола — московского «Локомотива». «Быки» обыграли «железнодорожников» со счетом 5:0.