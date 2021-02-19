Попова назвала контролируемой ситуацию с COVID-19 в России

Москва, 18 февраля. Распространение COVID-19 в России удается сдерживать, однако риск заражения остается высоким. Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Число новых случаев заражения коронавирусом в России постепенно снижается. Сейчас ежедневный прирост составляет около 12 тысяч новых пациентов, что является достаточно большой цифрой. Попова напомнила, что в эту статистику не входят бессимптомные случаи COVID-19.

«Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока сегодня», — заявила глава ведомства в эфире канала «Россия-1».

Вирусные инфекции активизируются в холодное время года и межсезонье. К весне иммунная система человека слабеет, из-за чего риск заболевания COVID-19 становится выше. Сейчас особенно важно следить за своим здоровьем и соблюдать все меры предосторожности, добавила Попова.

В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКороны» среди людей старше 65 лет. Препарат доказал свою эффективность и безопасность для пожилых пациентов.