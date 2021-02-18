Семья, у которой власти Германии забрали детей, обратилась за помощью к президенту РФ

Русские немцы Юлия и Евгений Зайберт обратились с просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину. Семейная пара, у которой берлинские полицейские силой отобрали детей, до сих пор не может выяснить, живы ли их дочь и двое сыновей.

В дом к русским немцам 8 февраля постучали полиция и представители Югендамта (ведомство по делам молодежи в Германии). Троих детей забрали силой. Ранее родители сообщили ФАН, что виной всему стал ложный донос соседей: якобы дети растут в ужасных условиях и мало гуляют на улице.

До сих пор Зайберты не смогли выяснить, где находятся их дети, и в каких условиях их содержат. Они записали видеообращение к российскому президенту, умоляя его помочь им в этой сложной ситуации.

«Мы умоляем вас, Владимир Владимирович, помочь вернуть нам наших похищенных детей, удерживаемых здесь незаконно в плену, и обеспечить нам коридор безопасности. Также и всем похищенным детям российского происхождения, удерживаемых в Германии в плену вместе с родителями. Мы умоляем вас принять меры на уровне правительства по защите интересов российских граждан, родителей и детей, и помочь нам вернуться в Россию, на родину. Не только нам, но и всем, кто захочет в сложившейся ситуации вернуться в Россию. Потому что родители не могут уехать без детей, а их Германия удерживает насильственно в плену», — говорит в видеообращении Юлия Зайберт.

Она подчеркнула, что никаких законных оснований удерживать их детей в плену не существует, а все обвинения являются ложными.

«Мы являемся военнопленными. Это война невидимая, но она идет за наших детей. Немецкое государство ворует их у нас, чтобы заставить работать на Югендамт. Наших детей... воруют, чтобы потом заставить родителей себя обеспечивать, потому что за каждого ребенка требуют на ежемесячное содержание по несколько тысяч евро. Иногда бывает, что детей калечат, и требуют счета по 200–300 тыс. евро за лечение, к примеру, из-за раздробленной кости у ребенка. Как можно раздробить кость — непонятно. Я как медик этого не понимаю», — возмутилась Юлия.

Она напомнила, что детей из дома с силой похитили полицейские и представители Югендамта 8 февраля. До сегодняшнего дня они так и не смогли выяснить, где сейчас содержат детей, в каком они состоянии и живы ли.

«С нас требуют прийти 25 февраля с медицинскими документами. Мы предполагаем, все что угодно могло произойти с детьми. Медицинские документы могут им понадобиться хотя бы для того, чтобы задним числом сделать сфальсифицированное заключение... Мы очень переживаем за судьбу наших детей и тех, кого-то постигла та же участь», — рассказала Зайберт.

В ближайшее время супруги планируют обратиться за помощью в российское посольство в Берлине, поскольку опасаются за свою жизнь.

Ранее инцидент прокомментировали в российском диппредставительстве. В посольстве подтвердили, что направили «ноту в МИД ФРГ, а также официальные запросы в полицию и ведомство по делам несовершеннолетних Берлина с требованием незамедлительно прояснить обстоятельства произошедшего и основания для изъятия детей из семьи».