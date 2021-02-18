NASA ведет прямую трансляцию высадки планетохода на Марс

Вашингтон, 18 февраля. Посадка марсохода NASA на поверхность Марса совершится в 23:53 по московскому времени. Трансляцию можно увидеть на официальном YouTube-канале ведомства.

Планетоход Perseverance высадится на Марс в кратере озера Езеро. Оно образовалось на месте древней реки планеты. Аппарат будет искать следы жизни на Красной планете в рамках американской миссии Mars-2020.

Марсоход оснащен специальными приборами для обнаружения следов жизни. Двигаясь по поверхности планеты, он будет собирать грунт. Образцы доставят на Землю. Специалисты NASA, изучив его, оценят, насколько Марс пригоден для жизни. Сопровождать Perseverance будет дрон Ingenuity, который способен летать в разряженной атмосфере.

Недавно китайский зонд «Тяньвэнь-1» снял поверхность Марса с орбиты. Он двигался от освещенной части Красной планеты к темной стороне и показал рельеф планеты.