Эмодзи с бородатыми женщинами появятся на устройствах iOS

Москва, 18 февраля. Американская компания Apple выпустила новый набор эмодзи. Он станет доступен с бета-версией обновления iOS 14.5.

Эмодзи с изображением людей получили большее разнообразие цвета кожи, добавлены сразу несколько иконок женщин с бородой. Пользователям станет доступна новая иконка со шприцем, внутри которого нарисована прозрачная жидкость. Эксперты считают, что на этот эмодзи разработчиков вдохновила вакцина от COVID-19.

Еще в обновление добавят ряд новых эмоций и «сердечек». Дата выхода операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для публичного пользования пока неизвестна.

С появлением первой бета-версией iOS 14.5 у пользователей появилась возможность разблокировать iPhone с медицинской маской на лице. Компания Apple усовершенствовала работу функции Face ID.