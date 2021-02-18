Москва и Каир готовы к возобновлению авиасообщения

Каир, 18 февраля. Принципиальное соглашение о запуске чартерных рейсов между Россией и Египтом достигнуто, однако точная дата пока находится на стадии согласования, сообщили в Минавиации Египта.

Предположительно, полеты возобновятся в марте. Официального подтверждения с российской стороны по этому поводу не поступало.

В 2015 году полеты между Россией и Египтом были прерваны из-за теракта на борту пассажирского самолета. Спустя три года, Путин подписал указ о возобновлении регулярных рейсов с Каиром, но чартерное авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейх восстановлено не было.