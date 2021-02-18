Простые правила могут избавить от боли в пояснице при долгом сидении

Москва, 18 февраля. Сидячий образ жизни может оказывать негативное влияние на здоровье спины. Чтобы избавиться от болей в пояснице необходимо следить за положением тела.

Спину нужно стараться держать прямой, а плечи опущенными, затылок должен тянуться к потолку. Ноги лучше не закидывать друг на друга, их можно поставить на пол или на невысокую подставку. Чтобы предотвратить боли в спине следует почаще вставить и делать растяжку хотя бы в течение 15 минут. Если сильный дискомфорт все же появился, снять его может помочь лед или грелка.

Мануальный терапевт Андрей Кабычкин ранее дал рекомендации по сохранению молодости позвоночника. Каждые 40 минут в течение рабочего дня следует делать небольшую гимнастику.