Климатолог объяснил аномальные морозы в Техасе

Глобальным потеплением объяснил аномальные для южного американского Техаса морозы ведущий специалист «Центра ФОБОС», полковник запаса, синоптик Михаил Леус на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«В Техасе действительно очень редки бывают затоки арктического воздуха почти до границ Мексики. Все дело в глобальном потеплении. Последние годы средняя температура воздуха медленно, но уверенно повышается. Причем в арктических регионах потепление идет быстрее, чем в районе Экватора. Это значит, что контраст температуры между крайними северными регионами и экваториальными становится меньше», — пояснил Леус.

По объяснению синоптика, привычные в северном полушарии перемещения воздушных масс с запада на восток все чаще меняются на меридиональные направления. Вместо океанического воздуха, который должен идти с запада на восток, на материки врываются южные и северные циклоны. При этом эти потоки будут только учащаться.

16 февраля президент США Джо Байден объявил в штате Техас чрезвычайную ситуацию. В 24 американских городах в понедельник температура опустилась до минус 10 градусов. Непогода вывела из строя ветрогенераторы, и миллионы жителей юга США остались без электричества.

В Техасе эвакуируют больницы, а жители выстраиваются в многометровые очереди, чтобы купить продукты. В магазинах возник дефицит товаров: пользователи социальных сетей публикуют видео с почти полностью пустыми полками в супермаркетах штата. Бывший губернатор Техаса Рик Перри обвинил политических сторонников «зеленой энергетики» в безразличии к жизням людей после того, как миллионы техасцев остались без света из-за замерзших ветряков.

Ранее ФАН рассказал, как Техас переживает «экстремальные» для них минус 10 градусов.