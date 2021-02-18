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Никас Сафронов рассказал об огромных тратах на «коммуналку»

Никас Сафронов рассказал об огромных тратах на «коммуналку»

Москва, 18 февраля. Художник Никас Сафронов оплачивает не только свои счета за «коммуналку», но и братьев. В месяц набегает приличная сумма.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro художник рассказал, что оплатой всех услуг ЖКХ занимается его помощница. 

«Я оплачиваю коммуналку не только за себя, но и за своих братьев. Я даже плачу по их счетам за квартиры в Ульяновске. У меня у самого большая квартира в Москве. Но я ничего никогда не просрочил. Все оплачиваю вовремя. Заплатил и сплю спокойно», — подчеркнул Сафронов.

При этом он добавил, что считает российскую систему ЖКХ вполне лояльной, поскольку «никто никого не выселяет за просроченные платежи». Однако, посетовал он, в отличие от обеспеченных россиян, пенсионерам приходится трудно. 

«У меня на верхнем этаже все время горит свет, в моей студии. Я заплатил в месяц только за свет 24 тысячи рублей», — рассказал Сафронов.

Никас Сафронов рассказал об огромных тратах на «коммуналку»

Российские звезды шоу-бизнеса устроили настоящий «коммунальный» флешмоб, рассказывая, сколько они тратят на услуги ЖКХ. Так, продюсер Иосиф Пригожин признался, что отдает около 900 тыс. рублей в год, поскольку платит не только за себя, но и по счетам своей матери. За свою квартиру он отдает порядка 60–70 тыс. рублей в месяц.

Его коллега Бари Алибасов платит 17 тыс. рублей. Это очень невысокая цена за огромную по площади элитную квартиру в Москве — у продюсера есть льгота по инвалидности. Еще меньше тратит на ЖКУ в московской квартире жена музыканта Стаса Костюшкина Юлия — около 5 тыс. рублей. Правда, содержания дома в Подмосковье обходится значительно дороже.

Отказалась озвучить цифры только певица Катя Лель, подчеркнув, что обсуждать подобное некорректно.

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