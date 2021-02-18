Стала известна причина задержки рейса Санкт-Петербург — Занзибар

Санкт-Петербург, 18 февраля. Авиарейс Санкт-Петербург — Занзибар из аэропорта Пулково задержан, так как авиакомпания не могла найти бортпроводницу.

Пассажиры уже более 16 часов ожидают вылета из воздушной гавани Северной столицы. Источник ФАН в авиакомпании сообщил, что рейс должен был вылететь в 21:00, однако его снова перенесли.

Туристы узнали о задержке только после приезда в аэропорт. По имеющейся информации ФАН, изначально воздушное судно не смогло взлететь из-за сильного обморожения двигателей.

Источник ФАН в авиакомпании сообщил, что самолет заменили. Также, по обновленным данным источника, посадка уже закончена, пассажиры ожидают взлета.