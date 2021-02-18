ИП из Архангельска поставит в больницу расходники на 5,4 млн рублей

Архангельск, 18 февраля. Контрактное агентство Архангельской области в феврале объявило госзакупку на поставку расходных материалов для первой ГКБ им. Е. Е. Волосевич. Максимальная сумма контракта составила более 5,4 млн рублей. Данные об этом обнародованы на сайте госзакупок.

Информация о госзакупке была размещена 2 февраля, а уже 15 февраля был назван победитель. Им оказался индивидуальный предприниматель. Оказалось, что в конкурсном отборе он был единственным, кто подал заявку на участие. Комиссия решила, что несмотря на это контракт с ним будет заключен. Как следует из документации, ИП должен будет поставить в больницу расходные материалы: медицинские стерильные изделия, трубки, повязки, наборы для дренирования и т. д.

Ранее ФАН в прокуратуре Новгородской области сообщили, что в региональном минздраве были выявлены нарушения при осуществлении закупок на поставку лекарственных препаратов. В отношении регионального замминистра здравоохранения возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ.