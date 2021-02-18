Распитие алкоголя в Сочи обернулось смертью человека

Сочи, 18 февраля. В отношении 19-летнего пермяка возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве — он зарезал знакомого во время распития алкоголя.

Подозреваемый проживал со своим покойным другом на арендуемой квартире в Сочи по улице Войкова. В одну из ночей молодые люди встретились для совместного распития спиртных напитков. Как утверждает подозреваемый, он хотел покинуть пьянку, на что его товарищ возразил и настаивал на продолжении распития горячительных напитков.

В ходе разгоревшегося конфликта 21-летний парень ударил подозреваемого бутылкой по голове. В ответ задержанный нанес несколько ножевых ранений. О случившемся мужчина сам сообщил в полицию и вызвал на место бригаду скорой помощи.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ в Краснодарском крае, по факту инцидента ведется уголовное производство и проводятся следственные мероприятия.

До этого распитие алкоголя парой из Выборга едва не завершилась убийством — главе семейства удалось выжить после ножевого ранения, полученного от супруги, сообщал ФАН.