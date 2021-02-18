МИД РФ отреагировал на заявление Японии о Курилах

Москва, 18 февраля. Москва готова к переговорам с Токио по мирному договору, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Антонимы».

Однако тему возможной передачи Японии Курильских островов в контексте заключения мирного договора нельзя даже обсуждать согласно Конституции РФ, отметила Захарова.

Таким образом она отреагировала на заявление генерального секретаря японского кабинета министров Кацунобу Като. По его словам, Токио намерен продолжать добиваться решения вопроса по Курильским островам с Москвой, несмотря на поправки в Основном законе России, которые исключают отчуждение территорий государства.