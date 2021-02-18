ВАЗ столкнулся с мотоциклистом без прав в Тверской области

Тверь, 18 февраля. Легковая машина и мотоцикл попали в серьезное ДТП. Авария не обошлась без пострадавших.

Предварительно установлено, что автомобиль не предоставил преимущество байку при выезде со второстепенной дороги. Пилот в момент происшествия был без шлема. Помимо этого мотоциклист не имел номеров и водительских прав.

В результате инцидента пассажир «железного коня» получил перелом левой кисти. Прибывшие на место правоохранители не нашли у обоих водителей следов алкогольного опьянения. По факту случившегося инициирована проверка.

Полиция Башкирии также выясняет обстоятельства лобовой аварии с участием грузовика и Lexus. Столкновение стало причиной гибели двух людей, которые находились в салоне иномарки.