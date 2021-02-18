Экс-возлюбленная Шайи ЛаБаф обвинила его в убийстве бродячих собак

Лос-Анджелес, 18 февраля. Звезда «Трансформеров» Шайа ЛаБаф убивал бездомных собак ради подготовки к роли в криминальном фильме «Выбивая долги», заявила его бывшая возлюбленная, певица FKA twigs.

Актер сам рассказал об этом исполнительнице во время их романа. ЛаБаф выбрал не самый гуманный метод погружения в роль. Возлюбленная не оценила поступок знаменитости, на что тот обвинил ее в отсутствии поддержки.

«Я сказала ему: «Это же очень плохо. Зачем ты это делаешь?» И он ответил: «Потому что я всерьез воспринимаю искусство. Ты не поддерживаешь меня в моем творчестве. Это то, что я делаю. Это тебе не пение. Я не забираюсь на сцену ради пары движений, я в роли», — передала слова актера FKA twigs в интервью журналу Elle.

В декабре 2020 года певица подала в суд на ЛаБафа, с которым состояла в отношениях около года. Она заявила о постоянном физическом и моральном насилии с его стороны во время романа.

Ранее стало известно, что Шайа ЛаБаф добровольно записался на лечение после обвинений в насилии. Помимо FKA twigs о жестоком обращении со стороны актера также заявила его другая бывшая возлюбленная — стилист Кэролин Фо.