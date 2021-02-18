Трагедия в Сибири: избитый матерью годовалый сын отстал в развитии на полгода

Красноярск, 18 февраля. Шокирующие кадры из Сибири, где мать жестоко избивает своего годовалого сына, облетели весь Интернет. В студии «Мужского и Женского» были раскрыты подробности резонансной истории.

Вопиющий случай произошел в городе Назарово Красноярского края. В Сети появились кадры, как 28-летняя сибирячка избивает малолетнего ребенка, потому что он мешал ей говорить по телефону. Ведущий популярного ток-шоу Юлия Барановская и Александр Гордон решили разобраться, что на самом деле происходит в неблагополучной семье.

В редакцию программы обратился муж героини видеоролика, Виктор Б. Однако предметом его обращения стало не возмутительное поведение его супруги, а тот факт, что семье постоянно звонит аноним и угрожает забрать детей в органы опеки.

«Органы опеки давят на меня, говорят, что им каждый день звонят и говорят, что я нахожусь с детьми пьяный», — заявил Виктор.

По словам мужчины, этот аноним звонит не только ему, но и его начальнику, в то время, как в семье Виктора и Екатерины все хорошо, и они очень любят своих детей. Перед тем, как показать супругу видео с истязаниями его собственного сына, ведущие спросили его, как же, по его мнению, Катя относится к детям.

«К детям она относится хорошо. Она к Таисии — дочке — очень хорошо относится. Она ее приобнимет всегда», — пояснил Виктор.

Напомним, у пары двое детей: трехлетняя Таисия и Тимофей, которому год и три месяца. На вопрос Барановской, почему во фразе о хорошем отношении супруги к детям, мужчина ничего не сказал про Тимофея, зрители услышали честный и где-то жуткий ответ.

«Когда мы забрали Тимофея из приюта, я не знаю, что с Екатериной случилось, но у нее не стало любви к нему. Она мне так и сказала: «Там испортили моего ребенка, у меня не стало к нему любви», — признался сибиряк.

Далее выяснилось, что у Кати есть еще одна дочь от первого брака, от которой она отказалась в пользу своей матери. По словам женщины, Екатерина не вспоминает про свое чадо и никак не помогает: долг за алименты на юную Машу составил 107 тыс. рублей. Сама Катя объяснила свой поступок тем, что у нее нет денег для помощи дочери.

Видео с избиением годовалого ребенка выложила в Сеть подруга Кати Юлия, которая, по ее словам, была частой свидетельницей издевательств над мальчиком. Также Юлия утверждает, что отец малыша знал о систематических издевательствах над Тимофеем, но ничего не предпринимал. Виктор это отрицает и уверяет, что жуткие кадры впервые увидел только в студии.

«Эти люди любят врать. Однажды, она его (сына) чуть вилкой не заколола. А когда, в другой раз, она ударила Тимофея по виску и у него посинели ноги, у меня чуть сердце не остановилось», — рассказала подруга Кати.

Авторы программы показали ребенка педиатру Ярославе Матвеевой, которая пришла к неутешительным выводам. Мальчик даже на первый взгляд серьезно отставал в развитии от сверстников, а на вид годовалому малышу можно было дать не более шести месяцев. Врач констатировала у ребенка слабые, неразвитые ноги, следы от ударов по всему телу и общее запущенное состояние.

«Сейчас ребенку требуется медицинское наблюдение со стороны невролога, ортопеда, также ему нужно физиолечение. Любой удар, даже если он споткнется и упадет, может быть для него последним», — резюмировала врач.

В завершение разговора адвокат Оксана Баркова безапелляционно подтвердила, что основания для лишения родительских прав в отношении всех детей Екатерины на лицо. По словам юриста, здесь имеет место не неосторожное обращение с несовершеннолетними, а систематическое избиение, за которое нужно отвечать по всей строгости закона.