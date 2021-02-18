Испытания вакцины «Эпиваккорона» среди людей старше 65 лет завершились в РФ

Москва, 18 февраля. Российские вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» в ходе испытаний подтвердили свою эффективность против «британского» штамма коронавируса.

Ученые завершили испытания «ЭпиВакКороны» среди населения старше 65 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сыворотки успешно нейтрализовали, как обычный, так и «британский» штаммы коронавируса.

Ранее около трех тысяч пенсионеров старше 60 лет за неделю прошли вакцинацию от коронавируса в Прикамье. Всего в регионе первым компонентом привиты 19 477 человек и 5875 пациентов — вторым.