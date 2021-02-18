Роспотребнадзор разработал тест-систему для выявления новых штаммов

Москва, 18 февраля. Тест-система, разработанная Роспотребнадзором, выявляет мутацию, общую для британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса, заявила глава ведомства Анна Попова.

Попова отметила, что на данный момент случаи завоза британского и иных мутаций коронавируса в Россию единичны. Распространения этих штаммов по стране не наблюдается.

«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации «британской» мутации», — отмечают разработчики.

Первую в мире тест-систему для выявления новых штаммов коронавируса зарегистрировали в России. Специалисты Роспотребнадзора заявили, что технология показала высокую точность во время испытаний.