ЕР направила в кабмин предложения по индексации пенсий работающим гражданам

Москва, 18 февраля. Фракция «Единая Россия» направила в правительство свои предложения по увеличению размера выплат для работающих пожилых граждан страны.

Об этом руководитель партии Сергей Неверов рассказал в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главами думских фракций. Кабмин готовит варианты решений вопроса индексации пенсий работающим гражданам, напомнил чиновник.

«Мы, Владимир Владимирович, тоже направили туда ряд предложений, надеемся, что они будут учтены», — добавил он.

В пресс-службе лидера фракции подтвердили, что документ был направлен в правительство, напомнив, что по инициативе ЕР были проиндексированы выплаты пенсионерам-опекунам.

Также в России с 1 апреля 2021 года увеличатся социальные пенсии. Об этом рассказала зампред комитета Совфеда по вопросам социальной политики Елена Бибикова. Повышенные выплаты подобного характера выдаются тем гражданам, кто не имеет права на страховую пенсию, сообщает ФАН.