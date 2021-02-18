Победительница Евровидения Джамала снялась в топе с глубоким декольте

Киев, 18 февраля. Украинская певица Джамала, победившая на Евровидении в 2016 году, поделилась с фанатами кадрами с фотосессии на крыше. Поклонники осыпали звезду комплиментами.

Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) на снимках в Instagram попозировала в черном пальто оверсайз, которое надела поверх комплекта нежного оттенка, состоящего из топа с глубоким декольте и свободных брюк.

Артистка с удовольствием позировала перед камерой, вдыхала свежий воздух и подставляла лицо солнцу.

«Меня часто спрашивают, стал ли мне Киев родным? Мой ответ — да!» — написала она.

Фанатов покорил сияющий внешний вид 37-летней исполнительницы.

«Красуня!»; «Супер», — написали восхищенные поклонники.

Нашлись однако и те, кому стиль Джамалы не пришелся по вкусу.

«Ой, челка не ваш конек», — говорится в одном комментарии.

Ранее певица Ани Лорак, представлявшая Украину на Евровидении в 2008 году, дала фанатам «уроки стиля». Оказалось, что артистка при выборе образов руководствуется четырьмя несложными правилами.