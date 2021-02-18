Иркутский физрук заставлял детей целоваться и делал им непристойные предложения

Иркутск, 18 февраля. Прокуратура Иркутской области проверит сообщения об учителе физкультуры, который приставал к несовершеннолетним. Подозреваемого вызвали на допрос.

Местные правоохранители начали доследственные мероприятия после того, как в ряде СМИ появились сообщения о том, что сотрудник образовательного учреждения осуществлял противоправные действия в отношении детей.

Один из учеников рассказал о том, что педагог после соревнования попросил его остаться в клубе, а после закрыл помещение на замок. Тогда физрук предложил школьнику алкоголь и сообщил тому, что хочет «попробовать с парнями». Сбежать ребенку удалось только после того, как в строение пришла супруга виновника события.

Также он приставал и к девочкам, заставляя их оставаться в течение нескольких минут в одной позе. В настоящее время педагога уволили, вскоре он может стать фигурантом уголовного дела.

В столице судимый педофил заманил на стройку 15-летнего москвича и склонил к интиму, сообщал ФАН.