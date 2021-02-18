Донбасс сегодня: обострение под Донецком, бригаду ВСУ срочно выводят из зоны ООС

Донбасс, 18 февраля. Украинские войска активизировались на Донецком направлении. В прокуратуре ДНР возбудили уголовное дело в отношении комбрига ВСУ по статье «Террористический акт». Почти две трети личного состава артбригады киевской армии оказались наркоманами. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Киевские силовики открывали огонь шесть раз на мариупольском и донецком направлениях обороны. Использовались гранатометы различного типа, 82-мм минометы и вооружения боевых машин. Под ударами оказались запад Донецка и поселки Сигнальное и Луганское, а также Коминтерново и Ленинское на юге республики. В ЛНР также зафиксирован обстрел со стороны украинских формирований. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов по району Калиновки.

Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело против офицера ВСУ

Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики. Уголовное дело возбуждено, как и многие другие, в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Марченко по статье «Террористический акт». Очередное дело стало результатом попадания в кровлю дома поселка Старомихайловка (западная часть Донецка) неразорвавшегося боеприпаса, выпущенного украинскими силовиками из вооружения боевой машины пехоты. Следователями прокуратуры установлено, что приказ на обстрел населенного пункта отдал комбриг Марченко. Расследование продолжается.

Командование ООС срочно выводит одну из бригад ВСУ

Командование северной оперативно-тактической группировки украинских войск в срочном порядке выводит подразделения 26-й отдельной артиллерийской бригады из зоны силовой операции, сообщает луганское управление Народной милиции. Причиной такого решения стали результаты проверки в воинской части, которые вскрыли нарушения со стороны солдат. Более 70% техники бригады оказалось в неисправном состоянии, а сами военнослужащие организовали в занимаемых поселках пункты сбора металлолома. Практически в каждом подразделении части на боевых постах не было солдат.

Во время работы комиссии более 20 военнослужащих вернулись в расположение части в состоянии алкогольного опьянения, еще более десятка солдат были избиты. Кроме того, в домах мирных жителей, которые занимали «освободители» Украины, обнаружено свыше 40 тайников с наркотиками, а более 60% протестированных на употребление запрещенных веществ оказались наркоманами. Примечательно, что тест комбрига тоже показал положительный результат. Следствие установило, что командир бригады совместно с чиновниками Луганской области организовал схему сбыта металлолома и контролировал трафик запрещенных веществ в северной части области.