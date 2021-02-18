Синоптик рассказал, насколько задержится весна в России в 2021 году

Ведущий специалист «Центра ФОБОС», полковник запаса, синоптик Михаил Леус на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» пояснил, почему этой весной не стоит ждать раннего тепла.

«Март в европейской части России — месяц зимний. А учитывая имеющиеся прогнозы, запасы снега, то на территории европейской части России, и по крайней мере ее северной половине весенние процессы начнутся с задержкой на 5–10 дней. Обычно в Санкт-Петербурге плюсовая температура ожидается в период с 20 по 25 марта, в Москве — с 25 по 30 марта, так что к этим числам можно смело прибавить 10 дней. Так что в центре России мы ожидаем весну в первой декаде апреля», — рассказал Леус.

При этом синоптик не считает задержку весны в этом году плохой новостью. Обильные снегопады, по его мнению, гораздо лучше слякоти и оттепелей, что присутствовали на большей части европейской части России прошлой зимой.

А вот жители Сибири с синоптиком не согласились. В прошлом году в Новосибирске выпала рекордная норма осадков, что породило множество мемов о том, как распределялся снег по РФ. По мнению сибиряков, весь снег достался им, и новость о задержке весны их не порадовала. Михаил Леус также пояснил, можно ли вообще верить прогнозам синоптиков.

«Вопрос, где вы смотрите прогноз погоды. Если на различных компьютерных сервисах, то там и завтрашний день угадать сложно. Нужно искать места, где прогнозы делает человек, а не железка, которая не проходит никакой апробации, не учитывает местные особенности, и не имеет человеческой интуиции», — считает Леус.

Синоптик заявляет: атмосфера — это хаос. Данные текущего состояния атмосферы закладывают в компьютер, и малейшая неточность увеличивает ошибку в нарастающей прогрессии. Пока у синоптиков не будет точных данных, говорить о точном прогнозе невозможно. При этом, учитывая размеры России, установить точное оборудование, точные термометры, работающие в любых условиях и защищенные от вандалов, хотя бы через каждый 10 км будет очень дорого.

«Точность прогнозов у всех: и в России, и в США примерно одинаковая. Разница в 1% ни о чем не говорит. На десятый день никто не сможет предсказать разницу погоды в 2 градуса. Да это и не нужно. При этом засухи и наводнения успешно прогнозируются. О том, что будет снежная и холодная зима мы говорили. Сейчас мы говорим, что в европейской части России будет очень активный паводок», — поделился мнением Леус.

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